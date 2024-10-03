В Нижнекамске ищут участников массовой драки с иностранцами

Сотрудники полиции в Нижнекамске устанавливают обстоятельства массовой потасовки с участием мигрантов. Все случилось возле одного из домов на ул. Р. Гайнуллина.

На месте происшествия были правоохранители. По информации МВД по Татарстану, 3 мужчин пришли в кафе решить ссору с иностранцами. После драки в больницу обратились граждане других стран с различными травмами.

Сотрудники полиции в настоящее время выясняют личности всех участников ссоры, а также обстоятельства драки.

Ранее мы писали о том, что 2 октября 2024 года, сотрудники полиции приехали в школу №39 в Казани, которая находится на улице Япеева. Причина - сообщения о вооруженном мальчике. Вооруженного ребенка заметили другие дети и сообщили об этом взрослым, и те вызвали полицию. Ученик 3 класса принес в учебное учреждение ножик и решил им похвастаться перед всеми.