В Нижнекамске 15 октября частично перекроют улицу Сююмбике
Екатерина Елисеева
С 15 октября 2024 года, будет ограничен проезд по улице Сююмбике в Нижнекамске. Причина - работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия. Но, как рассказали в мэрии города, лица будет ограничена частично.
Власти попросили водителей быть внимательными, соблюдать ПДД, а также обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать свой путь.
Движение на ул. Сююмбике будет восстановлено после окончания всех необходимых работ по укладке асфальта.
Ранее мы писали о том, что в Агрызском районе Татарстана будет упразднен п. Комсомолка. Проект внесут в Государственный совет Республики Татарстан.
Об этом рассказали власти муниципалитета.
В пресс-службе района не так давно говорилось, что населенный пункт Комсомолка был основан еще в 1941 году, раньше на этом месте был организован сплав леса.
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