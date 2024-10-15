В Нижнекамске 15 октября частично перекроют улицу Сююмбике

С 15 октября 2024 года, будет ограничен проезд по улице Сююмбике в Нижнекамске. Причина - работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия. Но, как рассказали в мэрии города, лица будет ограничена частично.

Власти попросили водителей быть внимательными, соблюдать ПДД, а также обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать свой путь.

Движение на ул. Сююмбике будет восстановлено после окончания всех необходимых работ по укладке асфальта.

Ранее мы писали о том, что в Агрызском районе Татарстана будет упразднен п. Комсомолка. Проект внесут в Государственный совет Республики Татарстан.

Об этом рассказали власти муниципалитета.

В пресс-службе района не так давно говорилось, что населенный пункт Комсомолка был основан еще в 1941 году, раньше на этом месте был организован сплав леса.