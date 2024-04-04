В Набережных Челнах 3 апреля затопило ЖК «Притяжение» – 7 машин оказались в воде

В Набережных Челнах Татарстана затопило жилищный комплекс «Притяжение». Чтобы устранить последствия потопа местные власти созвали комиссию по ЧС. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Челнов.

ЖК стало топить с 3 апреля. Причина - увеличение уровня воды в р. Челна. Часть машин оказалась в воде, некоторые все еще пытаются вызволить свое средство передвижения из ловушки.

Накануне в ночное время при помощью спецтехники во дворах комплекса и п. Орловка вырыли ров шириной 6 метров, а утром перекрыли пешеходные мосты около реки. Чиновники также поручили поставить ограждения под ж/д мостом, осмотреть все инженерные сети, а также провести инструктаж для жильцов.

Ранее мы писали о том, что талые воды 4 апреля затопили мост в Азнакаевском районе – объезд через Башкирию.