Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Талые воды затопили мост в Азнакаевском районе – объезд в 74 км через Башкортостан

Талые воды 4 апреля затопили мост в Азнакаевском районе – объезд через Башкирию
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В Азнакаевском районе РТ 4 апреля 2024 года, подтопило низководный мост — вода в р. Ик увеличилась на фоне снеготаяния. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по РТ.

Этот мост проходит между пунктами Тумутук Татарстана и Новый Тумутук в Башкортостане. Перелив над строением - 15 см. Для Тумутука спланирован маршрут в объезд - через Октябрьск в Башкортостане, расстояние объезда — 74 километра.

Движение любого транспорта по мосту закрыто, сейчас там стоят запрещающие знаки и ограждение. В МЧС по региону сообщили, что дома в зону затопления не попадают, в настоящее время населенный пункт не отрезан.

Ранее мы писали о том, что летевший в Нижнекамск беспилотник засекли 2 апреля за 1 час до удара.

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