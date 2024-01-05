Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Набережных Челнах на Рождество автобусы будут ездить с 2.30

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В Рождество, 7 января, автобусы в Набережных Челнах будут перевозить пассажиров с 2:30. Будут доступны три маршрута.

Первый автобус направится к Свято-Вознесенскому собору, следуя по проспекту Чулман до остановки «Автостанция». Второй маршрут приведет пассажиров к храму Рождества Христова, начиная с Автозаводского проспекта и заканчивая на проспекте Мира до остановки «Автостанция». Третий автобус будет направлен к Крестовоздвиженской церкви, проезжая по улице 40-лет Победы, проспекту Автозаводский и Московскому проспекту до остановки «Автостанция».

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