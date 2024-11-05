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В Минздраве РТ прояснили ситуацию с вирусом Коксаки

Пик заболеваемости фиксируется летом

pixabay.com

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В РТ были диагностированы единичные случаи появления вируса Коксаки (разновидность энтеровируса). К счастью, увеличения заболеваемости нет. Об этом пишет издание «Татар-информ» со ссылкой на Министерство здравоохранения по Республике Татарстан.

По информации ведомства, пик заболеваемости фиксируется летом. Осенью, как правило, наблюдается снижение заболеваемости из-за того, что во время отрицательной температуры воздуха вирус уже не размножается.

При этом все равно не стоит забывать о том, что необходимо мыть руки с мылом, промывать перед едой фрукты и овощи. Известно, что основные симптомы этого вируса — повышенная температура и высыпания на коже.

Ранее мы писали о тои, что аферисты позвонили татарстанке от имени умершей мамы. Местной жительнице рассказали, что в Тибете специалисты научились воскрешать людей

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