В Менделеевске на пожаре спасли 44-летнюю женщину, есть погибший

В Менделеевске в квартире на ул. Чоловского случилось возгорание.

К счастью, правоохранители спасли 44-летнюю женщину, которая получила отравление на пожаре, ее доставили в больницу. Также в помещении было обнаружено тело 54-летнего мужчины. Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Спасатели приехали на место в 23:35 и увидели, что в квартире горит мебель на кухне. Пламя потушили на площади 2 кв. м. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожности при курении.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске за связь с двумя 7-летними девочками задержан 49-летний мужчина. Все случилось еще в 2023 году, когда на дачу к фигуранту прибыли друзья с детьми. Дело будет рассмотрено в Верховном суде Татарстана.

Кроме того, мы говорили, что в Нижнекамске 31-летний мужчина избил девушку около клуба «Нефть».