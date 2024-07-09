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В Нижнекамске за связь с двумя 7-летними девочками задержан 49-летний мужчина

Все случилось еще в 2023 году

Екатерина Елисеева

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В Нижнекамске был задержан 49-летний мужчина по подозрении в совращении 2 девочек.

Все случилось еще в 2023 году. На дачу к фигуранту прибыли друзья с детьми. Внезапно он отвел двух 7-летних детей в комнату, где заявил, что хочет поиграть с ними и совершил сексуальные действия в отношении них. Через некоторое время мужчина снова пытался надругаться над девочкой.

Было возбуждено уголовное дело по п. б. ч.5 ст. 132. Дело будет рассмотрено в Верховном суде Татарстана, пишет chelny-biz.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане в ДТП с грузовиком погибли водитель и 9-летняя девочка.

Кроме того, мы говорили, что 9-месячная малышка умерла в сарае в деревне Ярак-Чурма. Матери исполнилось 44 года, а отцу — 64. Известно, что у них есть 8 детей. Правоохранители возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

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