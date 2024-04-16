В МЧС РФ по Татарстану объяснили причину включения сирены в Казани

Жители Казани слышали звуки сирены. Оказалось, это была проверка локальной системы оповещения. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Сведения о включенной сирене появились в телеграм-каналах. Местные жители сообщали, что звуки можно было услышать в Дербышках.

На прошлой неделе в социальных сетях появилась информация о звуках сирены. Выяснилось, что это тоже была проверка систем оповещения. Звуки слышали в Московском районе.

13 апреля 2024 года, звук, похожий на сирены, можно было услышать недалеко от ЖК «Арт-Сити». Вероятно, казанцы приняли за звук сирен шум со стройки, отметили в ведомстве. Ни одна из сирен тогда запускалась.

Ранее мы писали о том, что в результате столкновения 2 легковушек под Нурлатом погибли 3 человека.