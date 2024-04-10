В мае 2024 года жителей Татарстана ждут длинные выходные

В мае жителей Республики Татарстан ждут длинные выходные.

Помимо этого, в конце апреля 2024 года, местные жители будут работать 6 дней подряд - с 22 по 27 число весеннего месяца.

Так, жители региона будут отдыхать в период с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. Информация приводится из производственного календаря, опубликованного Министерством труда по Татарстану.

Ранее мы писали о том, что благодаря нацпроекту в Московском районе Казани «поумнеет» улица Серова. Внедрение такой системы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» продолжается в Казани и Набережных Челнах