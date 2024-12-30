В Лаишевском районе Татарстана прошла церемония открытия двух новых ФАП

В Лаишевском районе Татарстана открылся новый этап развития сельского здравоохранения с запуском двух современных фельдшерско-акушерских пунктов в селах Чирпы и Державино. Оба объекта были построены в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», направленного на улучшение доступности медицинской помощи в удаленных уголках республики.



Первый из пунктов, расположенный в Чирпах, занимает площадь 62,2 квадратных метра. Здесь размещены все необходимые кабинеты для оказания первичной медицинской помощи, включая процедурные и комнату ожидания для посетителей. ФАП будет обслуживать 216 жителей, что значительно улучшит доступность медицинских услуг в данном населенном пункте.



Второй пункт в Державино также полностью оснащен современным оборудованием и обслуживает 395 человек. Помимо традиционного медицинского обслуживания, особое внимание будет уделено профилактике заболеваний и регулярным консультациям специалистов.



Как сообщил министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин, основная цель открытых ФАПов — это обеспечить людям на местах доступ к высококачественным медицинским услугам. По его словам, внедрение таких объектов значительно повышает уровень первичной медицинской помощи в сельских районах, снижая необходимость в дальних поездках для получения базового лечения. Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов подчеркнул важность таких инвестиций в инфраструктуру здоровья.



Кроме того, ожидается, что в ближайшие годы будет продолжена работа по модернизации сельских медицинских учреждений, включая оснащение новых объектов современными диагностическими аппаратами и цифровыми технологиями.



Такие изменения станут важным шагом к сокращению дисбаланса в доступности медицинских услуг между городом и сельской местностью.