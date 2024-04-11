В Кукморском районе Татарстана водитель иномарки вылетел в кювет

В Кукморском районе Республики Татарстан случилось ДТП, в котором опрокинулся автомобиль Renault.

Все случилось 10 апреля 2024 года, примерно в 14:50 на 12 км трассы "Люга – Старая Юмья".

По предварительной информации Госавтоинспекции по Кукморскому району, причина дорожного происшествия - водитель потерял контроль и вылетел в кювет.

В результате аварии водитель получил травмы, его госпитализировали в Кукморскую центральную районную больницу, пишет Татарстан 24.

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