40-летняя автоледи пострадала в ДТП в Казани на улице Минской

На ул. Минской в Казани случилась авария при участии 2 легковушек «Лада». Одной из потерпевших понадобилась помощь, она была за рулем «Гранты».

Другой водитель, за рулем автомобиля «Лада Приора», сообщил, что пострадавшая хотела совершить маневр по встречке, что и привело к столкновению. Женщина-водитель говорит, что она ехала по своей полосе.

От серьезных травм даму спас пристегнутый ремень. Бригада скорой осмотрела ее на месте, ее не госпитализировали.

Вопрос о виновности участников дорожного происшествия будет решаться сотрудниками Госавтоинспекции Татарстана, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в Елабужском районе Татарстана в ДТП с грузовиком погиб 29-летний водитель мопеда.