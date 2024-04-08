В Кукморе Татарстана Mercedes вылетел в кювет, уходя от столкновения с Toyota

В Кукморе Татарстана в результате аварии автомобиль завалился на бок. Об этом рассказали в Госавтоинспекции района.

Все случилось примерно в 13:50 на трассе в с. Манзарас около магазина «Автохан». Водитель за рулем автомобиля Toyota не уступил дорогу Mercedes. Чтобы избежать столкновения, водитель 2-ой машины вырулил в сторону, наехал на дорожный знак и оказался в кювете. Потерпевших нет, пишет Татарстан 24.

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