3 человека погибли в ДТП на 115 км трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань

В пресс-службе МВД по Татарстану рассказали о жуткой аварии 7 апреля 2024 года, на 115 км трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань.

Водитель автомобиля Hyundai столкнулся с припаркованным около обочины Lada Granta, после этого авто отбросило на дорожный знак.

В результате 2 водителя и пассажир иномарки умерли на месте. Работники Госавтоинспекции сейчас выясняют все детали случившегося, пишет АиФ.

Ранее мы писали о том, что на ж/д станции в Казани почтовый поезд сбил мужчину.