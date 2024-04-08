3 человека погибли в ДТП на 115 км трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань

3 человека погибли в аварии на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань
Екатерина Елисеева
В пресс-службе МВД по Татарстану рассказали о жуткой аварии 7 апреля 2024 года, на 115 км трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань.
Водитель автомобиля Hyundai столкнулся с припаркованным около обочины Lada Granta, после этого авто отбросило на дорожный знак.
В результате 2 водителя и пассажир иномарки умерли на месте. Работники Госавтоинспекции сейчас выясняют все детали случившегося, пишет АиФ.
Ранее мы писали о том, что на ж/д станции в Казани почтовый поезд сбил мужчину.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань