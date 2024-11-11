Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В КФУ рассказали, когда в Татарстан придет похолодание

В настоящее время РТ переживает время предзимья

pixabay

Подписаться в Telegram

В РТ погода в настоящее время определяется антициклоном, что оказывает влияние на атмосферном давлении и температуру воздуха. Как сказал профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев, за ночь давление выросло на 10 миллиметров, что может сказаться на людей с метеозависимостью.

Температура в регионе сейчас выше климатической нормы, а осадки прогнозируются в небольших количествах. Для устойчивого снегопада нужно, чтобы температура воздуха в среднем за сутки была на уровне ниже -5 градусов, что, как правило, бывает 20-х числах ноября.

В настоящее время РТ переживает время предзимья, когда погода достаточно непостоянна.

Ранее мы писали о том, что казанцы смогут увидеть один из самых крупных звездопадов 2024 года в середине ноября в ночь с 17 на 18 ноября текущего года. Об этом рассказали в Московском планетарии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Жительницу Казани растерзала стая собак по пути на работу

Гид по скидкам Казани

48 минут назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

служба по уничтожению плесени москва

Новости Татарстана

23 часа назад

Жители Самосырово, где нашли тело со следами укусов, два раза жаловались на собак

Новости России

3 дня назад

Мобильное приложение билайна получило крупнейшее обновление в истории

установка светильников армстронг цена в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани нашли подростков, пытавшихся потушить Вечный огонь в парке Горького

Новости Татарстана

7 часов назад

На трассе Ижевск-Пермь произошло ДТП с участием 17-летнего водителя

Новости Казани

день назад

В Казани на 3 часа задержали рейс в Москву из-за атак беспилотников

Новости Казани

день назад

Бастрыкину доложат о деле по факту осквернения Вечного огня в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани на улице Профсоюзной «коммунальщики» устроили вечеринку
Новости Казани
2 дня назад

Авиарейса из Улан-Удэ в Казань задержали на сутки из-за неисправности борта

В связи с возникшей технической проблемой на бо...

Новости Татарстана

23 минуты назад

В КФУ рассказали, когда в Татарстан придет похолодание

Интересное в Казани

3 часа назад

Всего одна ложка в день и сезонные болезни не страшны: делимся рецептами витаминных бомб

Новости Татарстана

43 минуты назад

В Чистопольском районе из-за курения на пожаре погибли 2 человека

Новости Казани

час назад

Неадекват без одежды устроил погром в общаге на Новаторов в Казани
В Казани парень порезал прохожего за замечание
Новости Казани
3 часа назад

В Казани парень порезал прохожего за замечание

Новости Татарстана

час назад

На трассе М12 в РТ открылся допсъезд

Новости Казани

2 часа назад

В метро Казани изменился график движения поездов — расписание

Новости Казани

4 часа назад

В Казани на улице Декабристов нашли тело в ковре, которое позже ожило
ВТБ: в октябре выдачи автокредитов в России сок...
Новости России
5 дней назад

ВТБ: в октябре выдачи автокредитов в России сократились почти на треть