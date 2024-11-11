В КФУ рассказали, когда в Татарстан придет похолодание

В РТ погода в настоящее время определяется антициклоном, что оказывает влияние на атмосферном давлении и температуру воздуха. Как сказал профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев, за ночь давление выросло на 10 миллиметров, что может сказаться на людей с метеозависимостью.

Температура в регионе сейчас выше климатической нормы, а осадки прогнозируются в небольших количествах. Для устойчивого снегопада нужно, чтобы температура воздуха в среднем за сутки была на уровне ниже -5 градусов, что, как правило, бывает 20-х числах ноября.

В настоящее время РТ переживает время предзимья, когда погода достаточно непостоянна.

Ранее мы писали о том, что казанцы смогут увидеть один из самых крупных звездопадов 2024 года в середине ноября в ночь с 17 на 18 ноября текущего года. Об этом рассказали в Московском планетарии.