Казанцы смогут увидеть метеорный поток Леониды с 17 по 18 ноября

Казанцы смогут увидеть один из самых крупных звездопадов 2024 года в середине текущего месяца. Метеорный поток Леониды будет хорошо виден уже в ночь с 17 на 18 ноября текущего года. Об этом рассказали в Московском планетарии.

Лучше всего, по мнению специалистов, наблюдать за космическими телами с позднего вечера до утра. Именно в этот период будет больше всего «падающих звезд».

Этот метеорный поток является одним из самых зрелищных, каждый год за ним наблюдают как профессионалы, так и любители.

Известно, что жители Планеты будут смотреть звездопад с 6 по 30 ноября.

Ранее мы писали о том, что в Казани на улице Декабристов нашли тело в ковре, которое позже ожило. Соседи были напуганы и позвонили правоохранителям. Оказалось, что местный житель поссорился с супругой и она прогнала его из жилья.