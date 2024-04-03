Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

В Казани водитель Toyota сбил 14-летнюю девочку

В Казани 2 апреля водитель Toyota сбил 14-летнюю девочку
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Днем 2 апреля 2024 года, в Казани произошла авария.

Автомобиль Toyota сбил на пешеходном переходе 14-летнюю школьницу. Об этом рассказал Ленар Гилмутдинов, врио руководителя отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД РФ капитан полиции.

Все случилось в 14:45 возле дома №8 по Оренбургскому тракту. По предварительным данным, потерпевшая переходила дорогу в положенном месте. Ее с разными травмами госпитализировали в медучреждение.

Думали, что сильный ветер: как студенты «Алабуги» в Татарстане спасались от атаки беспилотников.

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