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· Екатерина Елисеева

Думали, что сильный ветер: как студенты «Алабуги» в Татарстане спасались от атаки беспилотников

Как студенты «Алабуги» в Татарстане 2 апреля спасались от атаки беспилотников
Думали, что сильный ветер: как студенты «Алабуги» в Татарстане спасались от атаки беспилотников

pixabay.com

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Девушка рассказала, что первый «хлопок», по словам свидетелей, случился в 5:45–50 утра. Из-за него в некоторых из 8и хостелов, которые находятся в районе «Алабуга Политех», выбило окна.

Бывшая студентка сообщила, что сперва все подумали, что это просто сильный ветер. Учащихся выстроили около Face ID. Тем, кто выбежал без обуви, сказали, что можно вернуться и обуться. Тогда ее друг отправился в сторону хостелов и в это время заметил, что что-то летит.

Выяснилось, что это второй беспилотник. Вторая атака предмета, который похож на легкомоторный самолет, повлекла за собой серьезные разрушения общежитий.

Студенты начали паниковать. Спустя некоторое время туда якобы подъехали автобусы, которые просто стояли, никого в срочном порядке не эвакуировали.

После, автобусы со студентами, все же отправились в путь. По словам собеседницы, учеников вывезли в жилой массив «Южный парк», который располагается в 10 км от «Алабуги».

В чате «Алабуги Политех» спустя 7 часов после произошедшего руководитель службы администрирования образовательного кластера заведения Эльвира Фомина заявила, что обучение будет производиться дистанционно. Она также подчеркнула, что руководство ссуза не отпускает никого по домам, пишет inkazan.ru.

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