В Казани водитель сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

Вечером в Казани Татарстана случилась авария при участии ребенка. На ул. Октябрьской,№16 водитель Volkswagen Polo наехал на 11-летнего мальчика и скрылся. Все произошло в 19:45.

По информации ГИБДД, потерпевший переходил дорогу на красный сигнал светофора. В результате мальчик получил травмы.

После розыска сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя. Автолюбитель во всем признался, его привлекли к административной ответственности. Теперь, ему может грозить лишение водительских прав на срок до 1,5 лет или арест на 15 суток.

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