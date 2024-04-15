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В Казани водитель сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

В Казани водитель сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места ДТП
В Казани водитель сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

Екатерина Елисеева

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Вечером в Казани Татарстана случилась авария при участии ребенка. На ул. Октябрьской,№16 водитель Volkswagen Polo наехал на 11-летнего мальчика и скрылся. Все произошло в 19:45.

По информации ГИБДД, потерпевший переходил дорогу на красный сигнал светофора. В результате мальчик получил травмы.

После розыска сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя. Автолюбитель во всем признался, его привлекли к административной ответственности. Теперь, ему может грозить лишение водительских прав на срок до 1,5 лет или арест на 15 суток.

Ранее мы писали о том, что в селе Калмия Тукаевском районе отец и сын получили удар током в луже. Местный житель принял решение самостоятельно откачать воду насосом.

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