В селе Калмия Тукаевском районе отец и сын получили удар током в луже

Жуткий инцидент в с. Калмия Тукаевского района Татарстана. После того, как растаял снег, территория около дома оказалась в воде. Местный житель принял решение самостоятельно откачать воду насосом.

Внезапно в большую лужу рухнул его 7-летний сын. Отец, чтобы спасти ребёнка, тоже оказался в воде. Оба получили удар током и потеряли сознание.

На помощь прибыла жена потерпевшего, которая вызвала скорую медицинскую помощь. Состояние ребенка и мужчины сейчас уточняется, их доставили в медицинское учреждение, чтобы оказать им всю необходимую помощь, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что очевидцы сняли на видео белые клубы дыма на лугах в Елабужском районе Татарстана.