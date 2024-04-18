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В Казани в утренний час пик от улицы Абжалилова встали троллейбусы

В Казани в утренний час пик встали примерно 5 троллейбусов
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В Казани троллейбусы встали утром в час пик, пишет «БИЗНЕС Online». Около 5 составов остановилось от ул. Абжалилова до парка имени Горького. Кроме того, транспорт стоит на ул. Карла Маркса в районе остановок «Улица Гоголя» и «Улица Толстого».

До съезда на ул. Вишневского затор. Пассажиров высадили около обочины, толпы шагают на автобусы.

В пресс-службе МУП «Метроэлектротранс» рассказали, что на территории в районе ул. Ершова — Вишневского случилось повреждение контактной сети неизвестным транспортом. На время троллейбусы №2, 7 будут курсировать через улицу Халитова. Движение троллейбусов №3, 5 теперь проходит через улицу Островского по маршруту №12. На месте трудятся аварийные службы предприятия.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане экс-сотруднику МВД придется вернуть в казну около 59 700 000 рублей.

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