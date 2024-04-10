В Казани произошел пожар в мебельном цехе на улице Яшь Кыч

Сообщение о пожаре в Приволжском районе пришло на пульт дежурного в 13:18. Огонь охватил объект, который находится на ул. Яшь Кыч в Казани Республики Татарстан. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по РТ

Причины случившегося сейчас выясняются, на месте происшествия работают пожарные подразделения. Потерпевших нет.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 9 апреля спасаясь из пожара пострадали 3 человека. В ведомстве сообщили, что огнем была охвачена веранда и кровля дома.