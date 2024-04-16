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В Казани в 2025 году пройдет чемпионат РФ по лыжным гонкам

В Казани в 2025 году в феврале или марте пройдет чемпионат РФ по лыжным гонкам
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В 2025 году в Казани проведут чемпионат РФ по лыжным гонкам. Об этом сообщила президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Она заявила, что Татарстан - быстроразвивающийся субъект, и именно это делает его достаточно привлекательным местом для проведения различных мероприятий.

Чемпионат может пройти в конце февраля – начале марта, а 15-19 января состоится Кубок России.

Вяльбе также рассказала, что есть проблема с жильем для спортсменов. По словам Елены, места для размещения людей есть, однако цены на проживание в санаториях следует снизить. Такой вопрос специалисты обсуждали с президентом федерации лыжных гонок Татарстана Ильшатом Фардиевым, пиешт АиФ.

Ранее мы писали о том, что пловец выиграл дистанцию 100 метров на спине с юниорским рекордом мира на ЧР.

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