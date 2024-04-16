Пловец выиграл дистанцию 100 метров на спине с юниорским рекордом мира на ЧР

Пловец Мирон Лифинцев взял золото в 100-метровке на спине на чемпионате РФ в Казани Татарстана. Так, мужчина установил новый юниорский рекорд мира.

Участник проплыл расстояние в финале за 52,34 секунды.

Среди женщин дистанцию 200 метров баттерфляем быстрее всех преодолела Светлана Чимрова (2 минуты 9,34 секунды), на 2 месте расположилась Анастасия Маркова (2.10,55), а на 3 - Серафима Фокина (2.11,44), пишет «Матч ТВ».

Ранее мы писали о том, что дочернюю компанию «Ашана» купил 23-летний студент из Казани Тагир Шаймарданов.