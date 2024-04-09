В Зеленодольске Татарстана после рейда по мигрантам из РФ выдворены 30 нелегалов

В Зеленодольске Татарстана сотрудники полиции провели рейд в логистическом центре. Правоохранители проверили 115 иностранцев, из них у 40 человек были обнаружены нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Административные протоколы в отношении 40 граждан других стран составили из-за незаконной трудовой деятельности (часть 1 статья 18.10 КоАП), нарушения режима пребывания в России (часть 1 статья 18.8 КоАП), нарушения иммиграционных правил (часть 1 статья 18.11 КоАП). По решениям райсудов 30 мигрантов выдворили из России.

В настоящее время ищут работодателей, которые использовали труд нелегалов. За привлечение к труду иностранцев или людей без гражданства без специальных документов (часть 1 статья 18.15 КоАП) юридическим лицам грозит штраф на сумму до 800 000 рублей или простановка работы до 90 дней.