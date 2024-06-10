В Казани с 10 июня запретили купаться на пляжах «Заречье» и «Локомотив»

Роспотребнадзор Татарстана проверил качества воды на водоемах. Выяснилось, что вода в некоторых местах отдыха не соответствует санитарным нормам.

По данным на 10 июня 2024 года, купание запрещено на пляжах Казани и других городов региона.

В Казани нельзя купаться на пляжах «Нижнее Заречье» и «Локомотив».

В Татарстане запретили плавать на пляже Мензелинска. Кроме того, запрет распространяется на пляж в Бугульминском районе.

Роспотребнадзор советует не использовать эти места отдыха для купания, пока качество воды не будет соответствовать нормам.

Ранее мы писали о том, что молодой казанец 10 июня скончался, упав с моста.