В Казани с 1 мая начнутся мастер-классы по переработке пластика

С 1 мая в Казани начнутся мастер-классы по переработке пластика. Занятия открыты для всех.

В пресс-службе Стратегии развития города сообщили, что участники научатся делать экосувениры из переработанных крышек. Кто захочет принять участие, будет работать на современном и безопасном оборудовании под присмотром руководством опытного администратора.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане овощи и колбасы подорожали на 5%.