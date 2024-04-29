В Татарстане овощи и колбасы подорожали на 5%

За последнюю неделю в регионе зафиксирован рост цен на продукты питания — практически на 5 %. Больше всего выросли цены на свеклу, теперь ее можно купить за сумму не меньше 50 рублей за кг.

Кроме свеклы, подорожал шлифованный рис и хлебобулочные изделия. Одновременно с этим, поднялись цены на овощи, колбасы и баранину на 1,5 %.

Мясо, бакалея, молочные изделия и яйца подорожали менее чем на 1 %. Однако подешевели огурцы, гречневая крупа и белокочанная капуста, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что Гарик Харламов 29 апреля назвал Казань «славным» и «великолепным» городом.