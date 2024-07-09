В Казани простились с 96-летним разработчиком системы «свой-чужой» Мостюковым

В Государственном совете РТ состоялась церемония прощания с разработчиком системы единой гособщевойсковой системы радиолокационного обнаружения «свой-чужой». Ильдус Мостюков умер 6 июля. Мужчине было 96 лет.

Председатель правительства России Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования из-за смерти ученого. Мужчине благодарны за разработку системы опознавания.

Мостюков родился в Казани и в период с 1962 по 1989 год был во главе НИИ-334 министерства радиопромышленности СССР в Казани. Тогда он работал генконструктором разработки средств госсистемой радиолокационного опознавания «свой-чужой» «Пароль». За это мужчина получил Ленинскую и Государственную премии. Помимо всего прочего татарстанец избирался депутатом Верховного Совета ТАССР и Казанского городского совета.

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