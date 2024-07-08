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В Казани утонули 2 парней

Просто не хватило сил вернуться

МЧС

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В Казани 7 июля 2024 года, вечером стало известно о гибели 2 людей. Об этом сообщили в МЧС по РТ.
В этот день поступило сообщение об утонувшем пока парне, тело которого обнаружили в 20 метрах от берега реки Казанки около ЖК «Магеллан».

Спасатели извлекли из глубины 3 метров тело 22-летнего юноши и передали его правоохранителям. Эксперты заявили, что это место не было предназначено для купания.

Помимо этого, 6 июля умер еще один житель Казани. Тело 23-летнего молодого человека достали водолазы из глубины 12 метров.

В МЧС отметили, что погибший купался в 200 метрах от пляжа о. Изумрудное. По предварительным данным, ему просто не хватило сил вернуться.

Ранее мы писали о том, что в жилищном комплексе «Яратам» в Казани рухнул потолок. Все случилось во 2 корпусе здания. Помимо потолка жители также недовольны парковкой в плесени и не работающей вентиляцией.

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