Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Казани продают яхту расположенную в Испании

В Казани продают яхту расположенную в Испании

Avito

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В Казани выставили объявление о продаже яхты ценником более чем в полмиллиона долларов, а сама лодка находится в Барселоне. Владелец продает Sargo 36 Explorer, которую также называют катером-внедорожником.

Купить лодку можно за 575 000 долларов или же по курсу на 18 ноября за 51, 75 млн рублей. Владелец заявляет, что лодка ни разу не была в чартере и у нее был только один владелец. Наработка двигателя морского судна составляет 300 часов, а прописана яхта на порту Джерси.

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