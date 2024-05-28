В Казани осудили сиделку за убийство 84-летней бабушки с деменцией

В Казани окончен судебный процесс над Эльвирой Рахматулловой, которая обвиняется в жестоком убийстве 84-летней пенсионерки с деменцией. Фигурантку признали виновной, она получила наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы за кражу и убийство.

Женщину привлекли к уходу за бабушкой через объявление. Но через пару дней работы после конфликта, она решилась на убийство. По данным следствия, Эльвира нанесла пенсионерке удары ножом в важные органы и перерезала ей горло, а затем осталась спать рядом мертвым с телом.

На месте преступления были найдены орудия убийства и наркотики. В ходе судебного заседания агрессор признала свою вину и раскаялась, но на строгость приговора это не оказало влияние, пишет «Татар-информ».