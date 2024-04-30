В Казани оштрафовали 23-летнего водителя такси за незаконную перевозку

В Казани работники ДПС задержали 23-летнего парня из Туркменистана, который был за рулем такси. Молодого человека остановили около дома на улице Фукса, 1, у него не было права на работу. Об этом рассказали в ГИБДД.

В отношении нарушителя был составлен протокол об административных правонарушениях России, ему назначили штраф.

Ранее мы писали о том, что в Елабужском районе 6-летнему мальчику освободили застрявший палец.