В Казани начали курсировать 100 новых автобусов

К саммиту БРИКС региональная столица получила 100 новых общественных транспортов с кондиционерами, розетками и камерами. Об этом рассказали в мэрии.

Все они уже курсируют по городу.

Кроме того, в новом транспорте есть 10 газовых баллонов, шумоизоляция, кнопкой вызова водителя и места для инвалидных колясок с пандусом. Также, внутри установлены 8 камер, благодаря которым у водителей появится возможность контролировать ситуацию.

Всего в 2024 году в Казани станут ходить 157 новых автобусов.

Помимо этого, в текущем году в город доставят 39 новых троллейбусов.

Ранее мы писали о том, что 4 станции второй ветки казанского метро планируется сдать в 2027 году. Об этом рассказал глава города Ильсур Метшин. Мэр подчеркнул, что возведение метрополитена - дорогое дело. На 1-й этап строительства нужно 43 млрд рублей. Деньги выделят из регионального бюджета.