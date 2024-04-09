В Казани Татарстана на улице Чистопольской иномарка сбила 13-летнего школьника

В Казани на улице Чистопольской автомобиль сбил ребенка. Об этом рассказал Ленар Гилмутдинов, врио руководителя отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Казани.

Мужчина заявил, что все случилось в районе дома №26/5. Водитель Hyundai ехал, по предварительной информации, на высокой скорости и сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу.

В итоге, потерпевшего с травмами госпитализировали, пишет tatar-inform.

Ранее мы писали о том, что в Зеленодольске Татарстана 7 апреля водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка.