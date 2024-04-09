Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

На глазах у отца: в Зеленодольске водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка

В Зеленодольске Татарстана 7 апреля водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка
На глазах у отца: в Зеленодольске водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка

ГИБДД

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7 апреля 2024 года, в Зеленодольске Татарстана сбили 7-летнюю девочку. Об этом рассказали в ГИБДД по РТ.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet проехал на красный сигнал светофора, в это врем ребенок переходил дорогу. В результате, потерпевшую госпитализировали с травмами.

В ведомстве подчеркнули, что наезд на девочку случился на глазах у отца, который шел за дочерью следом.

В Госавтоинспекции напомнили, что детей необходимо держать за руку во время перехода через дорогу.

Ранее мы писали о том, что в Кукморе Татарстана Mercedes вылетел в кювет, уходя от столкновения с Toyota.

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