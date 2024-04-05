В центре Казани на Кремлевской дамбе девушка упала с моста в воду

В Казани Татарстане на Кремлевской дамбе девушка упала в воду с моста. Свидетели вызвали скорую медицинскую помощь. По их словам, потерпевшая сама выбралась из воды перед тем, как медики приехали на место происшествия.

Подробности случившегося сейчас выясняются, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан задержан 43-летний педофил, искавший жертв в игре PUBG Mobile. После знакомства в игре, мужчина звал детей к себе домой.