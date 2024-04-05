Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

В Татарстане задержали педофила, который искал жертв в игре PUBG Mobile

В Татарстане задержан 43-летний педофил, искавший жертв в игре PUBG Mobile
В Татарстане задержали педофила, который искал жертв в игре PUBG Mobile

pixabay.com

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СУ СК России по Татарстану был задержан 43-летний мужчина, который обвиняется в развратных действиях сексуального характера в отношении детей. Об этом рассказали в пресс-службе комитета.

По предварительной информации следствия, педофил искал жертв школьного возраста, которые играли в игру PUBG Mobile.

После знакомства в игре, мужчина звал детей к себе домой, где и совершал развратные преступные действия. На момент задержания было известно о 3 потерпевших.

По этому факту возбуждено дело по статье «Развратные действия». Расследование все еще продолжается, следователи выясняют все обстоятельства случившегося и потенциальное наличие других пострадавших, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе 9-этажки в Казани.

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