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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани модернизируют больницу №12 в ЖК «Салават Купере»

Сейчас в поликлинике проходят работы по установке освещения, водопровода

Екатерина Елисеева

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В рамках осуществления нацпроекта «Здравоохранение» в РТ идет возведение «Городской клинической больницы № 12» в жилищном комплексе «Салават Купере». Об этом рассказали в Министерстве строительства Татарстана.

3-этажное строение общей площадью больше 10,3 тыс. квадратных метров будет включать в себя взрослую и детскую поликлиники. Всего учреждение рассчитано на 750 посещений за одну смену.

Сейчас в поликлинике проходят работы по установке освещения, водопровода и т.д., а также по устройству крыши и фасада. Помимо этого, специалисты проводят отделочные работы внутри, укладывают напольную плитку и благоустраивают прилегающую территорию.

Все необходимые работы планируется закончить в августе 2024 года.

Ранее мы писали о том, что выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ.

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