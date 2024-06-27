В Казани модернизируют больницу №12 в ЖК «Салават Купере»

В рамках осуществления нацпроекта «Здравоохранение» в РТ идет возведение «Городской клинической больницы № 12» в жилищном комплексе «Салават Купере». Об этом рассказали в Министерстве строительства Татарстана.

3-этажное строение общей площадью больше 10,3 тыс. квадратных метров будет включать в себя взрослую и детскую поликлиники. Всего учреждение рассчитано на 750 посещений за одну смену.

Сейчас в поликлинике проходят работы по установке освещения, водопровода и т.д., а также по устройству крыши и фасада. Помимо этого, специалисты проводят отделочные работы внутри, укладывают напольную плитку и благоустраивают прилегающую территорию.

Все необходимые работы планируется закончить в августе 2024 года.

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