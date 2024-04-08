В Казани 8 апреля массово встали троллейбусы из-за проблем с электричеством

В Казани массово встали троллейбусы
В Казани встали троллейбусы. Сведения об этом появились в соцсетях.
В региональной столице зафиксирован массовый сбой в движении транспорта. По предварительным данным, в Казани появились проблемы с электричеством. По этой причине троллейбусы курсируют с большими интервалами.
Местным жителям советуют планировать свой маршрут перед выходом, чтобы не мерзнуть на остановке общественного транспорта в ожидании.
Ранее мы писали о том, что 3 человека погибли в ДТП на 115 км трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань.
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