В Казани 8 апреля массово встали троллейбусы из-за проблем с электричеством

В Казани встали троллейбусы. Сведения об этом появились в соцсетях.

В региональной столице зафиксирован массовый сбой в движении транспорта. По предварительным данным, в Казани появились проблемы с электричеством. По этой причине троллейбусы курсируют с большими интервалами.

Местным жителям советуют планировать свой маршрут перед выходом, чтобы не мерзнуть на остановке общественного транспорта в ожидании.

Ранее мы писали о том, что 3 человека погибли в ДТП на 115 км трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань.