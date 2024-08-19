В Казани к 30 августа достроят набережную, начатую в 2023 году

Парк «Елмай» на набережной могут открыть уже к 30 августа 2024 года. Об этом сообщил глава региональной столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Мэр рассказал, что в настоящее время работы идут в спокойном режиме.

Как отметил Метшин, набережную начали возводить к 2013 году, однако огромное количество работ и нехватка денег не позволили сделать все быстро.

Глава Казани подчеркнул, что казанский парк является уникальным объектом, для него было сделано спецоборудование.

Ильсур Метшин также сообщил, что общественное пространство будет готово уже ко Дню города, однако некоторые деревья придется сажать в ноябре 2024 года, пишет inkazan.

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29-летняя автоледи, за рулем Lada Granta, во время поворота не уступила Nissan Qashqai, которым управлял 53-летний водитель.

Как итог.....