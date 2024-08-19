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Nissan Qashqai чуть не задавил пешеходов после столкновения с «Ладой» в Казани

Второе авто выкинуло на ограждение

Госавтоинспекция Казани

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На ул. Чистопольской случилось жуткое ДТП, которое едва не закончилось смертельным исходом.

29-летняя автоледи, за рулем Lada Granta, во время поворота не уступила Nissan Qashqai, которым управлял 53-летний водитель.

Как итог, второе авто выкинуло на ограждение, где тогда были люди.

Никто не погиб благодаря быстрой реакции пешеходов, так как все они отпрыгнули в сторону.

Ранее мы писали о том, что 38-летний победитель шоу «Взвешенные люди» из Казани умер из-за остановки сердца. Всего за 16 недель при участии в шоу местный житель похудел на 54 килограмма. Через некоторое время он устроился тренером в фитнес-центр Казани, местный житель помогал другим людям сбрасывать вес. Еще 16 августа, у него на личной странице в ВК была опубликована фотография с текстом: «Помним, любим, скорбим...».

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