В Казани изменятся маршруты автобусов №15, 29, 75 из-за ремонта
Катя Царева
В Казани уже с 1 июня на время изменятся маршруты автобусов №15, 29, 75. Причина - ремонт на ул. Право-Булачная.
В комитете по транспорту сообщили, что изменения коснутся территории от ул. Мусы Джалиля до ул. Чернышевского и продлятся до окончания ремонтных работ.
Общественный транспорт будет курсировать через улицы Мартына Межлаук, Московская, Ташаяк и площадь Тысячелетия. Кроме того, с 21:00 1 июня перестанет ходить троллейбус №2.
Ранее мы писали о том, что в казанском метро с 1 июня будут ходить 10 электропоездов.
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