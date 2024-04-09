Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

В Казани Honda врезался в витрину магазина, пострадали 3, в том числе ребенок

В Казани Honda врезался в витрину магазина, пострадали 3, включая ребенка
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В результате аварии на ул. Короленко в Казани в витрину магазина влетела Honda. Об этом рассказали на Татарстан 24.

По предварительной информации, водителю стало плохо во время движения, из-за чего машина вылетел на встречку и врезался в строение. От силы удара витрина оказалась разбитой, а транспортное средство — не на ходу.

В момент ДТП в автомобиле были 3 человека: 7-летний ребенок и 2 взрослых, которых госпитализировали в больницу.

По словам свидетель, водитель автомобиля Honda потерял сознание незадолго до аварии. Сейчас проводится расследование обстоятельств случившегося, выясняются все детали дорожного происшествия.

Ранее мы писали о том, что в Зеленодольске Татарстана 7 апреля водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка.

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