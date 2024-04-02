В Казани число погибших от столкновения иномарки с поездом возросло до 2 человек

Через несколько дней после столкновения автомобиля и поезда в Казани в медучреждении умер еще один потерпевший – 22-летний парень. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Казани.

Напомним, жуткое дорожное происшествие случилось 29 марта 2024 года, на улице 3-я Станционная. 26-летняя женщина за рулем «Шевроле Круз» выехала на ж/д переезд, когда горел красный сигнал. В результате, в автомобиль врезался электровоз. Тогда, на месте от полученных травм умер 16-летний подросток.

Ранее мы писали о том, что число пострадавших после атаки БПЛА 2 апреля на Татарстан выросло до 6 человек.