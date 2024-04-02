Число пострадавших после атаки БПЛА 2 апреля на Татарстан выросло до 6 человек

Число пострадавших после атаки БПЛА на Татарстан выросло до 6 человек
Екатерина Елисеева
Количество потерпевших после атаки беспилотниых летательных аппаратов на Татарстан выросло до 6 человек. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения региона.
По информации ведомства, жизням и здоровью пострадавших сейчас уже ничего не угрожает. 3 пациента после осмотра медиками были отпущены домой, еще 3 госпитализировали в медучреждение. Людей обследуют, окажут им всю необходимую помощь, а после выпишут домой.
Ранее мы писали о том, что 2 апреля предприятия Нижнекамска и Елабуги, а также общежитие «Алабуга» атаковали беспилотники.
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