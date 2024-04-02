Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Число пострадавших после атаки БПЛА на Татарстан выросло до 6 человек

Число пострадавших после атаки БПЛА 2 апреля на Татарстан выросло до 6 человек
Число пострадавших после атаки БПЛА на Татарстан выросло до 6 человек

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

Количество потерпевших после атаки беспилотниых летательных аппаратов на Татарстан выросло до 6 человек. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения региона.

По информации ведомства, жизням и здоровью пострадавших сейчас уже ничего не угрожает. 3 пациента после осмотра медиками были отпущены домой, еще 3 госпитализировали в медучреждение. Людей обследуют, окажут им всю необходимую помощь, а после выпишут домой.

Ранее мы писали о том, что 2 апреля предприятия Нижнекамска и Елабуги, а также общежитие «Алабуга» атаковали беспилотники.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

Интересное в Казани

20 часов назад

По ту сторону кейтеринга: кулинарное закулисье с бренд-шефом Русланом Марданшиным

уничтожение чешуйниц

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за сутки зафиксировали 110 ДТП

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

аргон сварка цена в москве в Москве

Новости Татарстана

20 часов назад

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арене» в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

день назад

Стало известно, где именно построят «Тюбетей Tower» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Бывший президент «Рубина» возглавил чувашскую национальную автономию

Новости Татарстана

день назад

В Казани подросток-водитель травмировал сотрудника полиции при задержании
Новости Татарстана
3 часа назад

Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани 2 иномарки столкнулись на Вознесенском тракте

Интересное в Казани

20 часов назад

По ту сторону кейтеринга: кулинарное закулисье с бренд-шефом Русланом Марданшиным

Новости Татарстана

3 часа назад

Казань попала в топ-5 мегаполисов России по качеству городской среды

Новости Татарстана

19 часов назад

Медики в Казани 619 раз выезжали на несчастные случаи за прошедшую неделю
Сериал «Слово пацана» покажут на телеканале НТВ уже с 15 апреля
Новости Татарстана
41 минуту назад

Сериал «Слово пацана» покажут на телеканале НТВ уже с 15 апреля

Новости Татарстана

19 часов назад

В апреле в Татарстане обещают температуру воздуха выше нормы

Новости Татарстана

19 часов назад

Полиция начала проверку после угроз школьнику из Чистополя в социальных сетях

Новости Татарстана

20 часов назад

Родники, кафе и памятники: подробности развития туризма в Татарстане по проекту «Волжская тропа»
Красивая улыбка и забота о здоровье: советы от врача-стоматолога
Интересное в Казани
6 дней назад

Красивая улыбка и забота о здоровье: советы от врача-стоматолога