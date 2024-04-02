2 иномарки 1 апреля столкнулись на Вознесенском тракте в Казани

ДТП произошло вечером, 1 апреля 2024 года, во время движении в сторону Аметьевской магистрали. Недалеко от съезда к ул. Аделя Кутуя столкнулись Mazda 5 и Kia Sportage.

В результате, от удара японская машина оказалась на разделительной полосе. На место дорожного происшествия прибыл экипаж Госавтоинспекции. По предварительным данным, потерпевших нет. Судя по фотографиям, у автомобиля Mazda сильно пострадала левая часть авто, в том числе, колесо. Подробностей аварии пока нет. Пробки в этом районе не было, пишет inkazan.ru.

Ранее мы писали о том, что полиция проводит проверку после угроз 10-класснику из Чистополя в соцсетях.