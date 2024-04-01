Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Полиция начала проверку после угроз школьнику из Чистополя в социальных сетях

Полиция проводит проверку после угроз 10-класснику из Чистополя в соцсетях
Полиция начала проверку после угроз школьнику из Чистополя в социальных сетях

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Сотрудники полиции проводят проверку после угроз школьнику из Чистополя Республики Татарстан в социальных сетях.

Некто неизвестный написал 10-класснику в соцсети и предложил ему напасть на поликлинику с оружием за вознаграждение. Аноним заявил, что «они из Азербайджана». После того, как ребенок отказал неизвестному, ему начали угрожать.

Правоохранители проводят проверку. Сейчас выясняется личность человека, который предлагал подростку совершить преступление.

Ранее мы писали о том, что в Казани напротив цирка 74-летний мужчина провалился под лед.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

Важное в РТ

50 минут назад

ВТБ повышает доходность по вкладам в юанях до 5,05% для всех клиентов

газ от клопов

Новости Казани

22 часа назад

Экспертиза одобрила возведение разворота на Мамадышском тракте в Казани

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

утепление крыши расценки в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за сутки зафиксировали 110 ДТП

Новости Татарстана

2 часа назад

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани до парка «Урам» будет ходить автобус

Новости Татарстана

8 часов назад

В Казани подросток-водитель травмировал сотрудника полиции при задержании

Новости Татарстана

23 часа назад

Из Альметьевска в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз
Новости Татарстана
2 часа назад

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Новости Татарстана

час назад

В апреле в Татарстане обещают температуру воздуха выше нормы

Важное в РТ

51 минуту назад

ВТБ повышает доходность по вкладам в юанях до 5,05% для всех клиентов

Новости Татарстана

час назад

Родники, кафе и памятники: подробности развития туризма в Татарстане по проекту «Волжская тропа»

Новости Татарстана

2 часа назад

Стало известно, как именно отметят Ураза-байрам в мечетях Татарстана
Медики в Казани 619 раз выезжали на несчастные случаи за прошедшую неделю
Новости Татарстана
час назад

Медики в Казани 619 раз выезжали на несчастные случаи за прошедшую неделю

Новости Татарстана

3 часа назад

Делегацию «Талибан» пригласили на форум в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани улицы Московская и Право-Булачная будут временно перекрыты

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани на улице Дементьева гулянка могла закончиться смертью
Чем грозит отсутствие зубов, рассказали специалисты казанской стоматологической клиники
Интересное в Казани
4 дня назад

Чем грозит отсутствие зубов, рассказали специалисты казанской стоматологической клиники