Полиция проводит проверку после угроз 10-класснику из Чистополя в соцсетях

Сотрудники полиции проводят проверку после угроз школьнику из Чистополя Республики Татарстан в социальных сетях.

Некто неизвестный написал 10-класснику в соцсети и предложил ему напасть на поликлинику с оружием за вознаграждение. Аноним заявил, что «они из Азербайджана». После того, как ребенок отказал неизвестному, ему начали угрожать.

Правоохранители проводят проверку. Сейчас выясняется личность человека, который предлагал подростку совершить преступление.

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