Полиция проводит проверку после угроз 10-класснику из Чистополя в соцсетях

Полиция начала проверку после угроз школьнику из Чистополя в социальных сетях
pixabay.com
Сотрудники полиции проводят проверку после угроз школьнику из Чистополя Республики Татарстан в социальных сетях.
Некто неизвестный написал 10-класснику в соцсети и предложил ему напасть на поликлинику с оружием за вознаграждение. Аноним заявил, что «они из Азербайджана». После того, как ребенок отказал неизвестному, ему начали угрожать.
Правоохранители проводят проверку. Сейчас выясняется личность человека, который предлагал подростку совершить преступление.
Ранее мы писали о том, что в Казани напротив цирка 74-летний мужчина провалился под лед.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань