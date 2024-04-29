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В Казани 12 июня может пройти живой концерт участников «Новой Фабрики звезд»

В Казани 12 июня может пройти живой концерт участников «Новой Фабрики звезд»

pixabay.com

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28 апреля 2024 года началось онлайн-голосование за город, в котором состоится 1-ый живой концерт участников проекта ТНТ «Новая Фабрика звезд». Люди должны будут выбрать Москву, Санкт-Петербург, Нижним Новгород или Казань.

Наставники проекта выбрали 17 человек из разных субъектов страны, из которых планируют сделать самых настоящих звезд шоу-бизнеса. Так к Сергею Жукову попал певец из Казани Семен Полищук, который хочет выйти на большую сцену в Казани.

Ранее мы писали о том, что жителям Казани рассказали о работе общественного электротранспорта в майские выходные.

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